«Мы искренне верим»: представитель Алиева о мирном договоре с Арменией Представитель Алиева заявил, что Баку верит в заключение договора с Ереваном

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Эльчин Амирбеков

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью порталу Sir заявил, что Баку искренне верит в возможность заключения мирного договора с Ереваном. По его словам, соглашение смогло бы положить конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире. Кроме того, договор бы стал символом укрепления доверия между государствами, добавил он.

Сегодня мы верим, что вместе с Арменией мы сможем достичь всех оставшихся целей <...> Мы искренне верим, что мирный договор между нашими странами, который вскоре будет заключен, не только официально положит конец одному из самых длительных и трагических этнических конфликтов в мире, но также послужит укреплению доверия между армянами и азербайджанцами и позволит им жить как хорошие соседи и даже, возможно, как друзья, — заявил Амирбеков.

Он напомнил, что двумя неделями ранее Армения вывела войска из четырех сел. Это положило начало процессу делимитации и демаркации государственной границы между двумя странами, указал дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией наблюдается положительная тенденция. Он отметил, что переговоры ведутся на основе документа, подготовленного Баку.