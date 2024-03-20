Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану Пашинян: возврат приграничных сел Азербайджану даст Армении границу

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснил передачу четырех приграничных сел Азербайджану, сообщает «Интерфакс-Азербайджан». По его словам, таким образом Армения получает государственную границу. Пашинян также отметил, что в настоящее время нет согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых можно провести процесс демаркации и делимитации границы между странами.

Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации, — подчеркнул премьер.

5 октября прошлого года Пашинян подписал декларацию о признании азербайджанских границ, которая включила Карабах. Подписание состоялось после обострения конфликта, когда регион 19 сентября взяло под контроль Минобороны Азербайджана. На следующий день обе стороны согласились полностью прекратить боевые действия.

Ранее Пашинян заявил, что Армения подверглась нападению «внешних недемократических сил», что заставило Ереван присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, способность демократии обеспечить безопасность и стабильность сегодня является фундаментальным вопросом, который поднимается в демократических странах.

Премьер Армении также заявил о приверженности страны мирному процессу с Азербайджаном. По его словам, Ереван видит безопасность в мирном сосуществовании и сотрудничестве с соседями в регионе и за его пределами.