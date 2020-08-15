Сотрудников минского телецентра вызвали на экстренное совещание

https://static.news.ru/photo/42b84058-df14-11ea-8d23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Belteleradiocompany/facebook.com

Экстренная встреча сотрудников Белтелерадиокомпании с пресс-секретарём президента Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и главой верхней палаты парламента Натальей Кочановой началась в Минске. Работники телецентра начали подъезжать к зданию к 18:00.

Некоторые из них были с детьми, так как гуляли неподалёку, передаёт Tut.by. Накануне появились слухи, что в компании готовится забастовка.

Кочанова начала встречу словами о том, что за Лукашенко проголосовали 80% белорусов. В ответ начали поднимать руки те, кто голосовал за других кандидатов — их оказалось большинство.

Режиссёр телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова вышла из зала и рассказала, что на встрече присутствуют примерно 40% сотрудников. Они задают вопросы о том, как Кочанова и Эйсмонт «могли такое допустить» и почему не говорят правду. В ответ «льётся вода», поэтому результата от встречи не будет, уверена Бибикова.

Мы в понедельник планировали выходить на забастовку, чтобы телеканал просто встал. Пусть показывают старые фильмы. Но сегодня такое произошло, что теперь неизвестно, что будет, — поделилась она.

Технический сотрудник с ребёнком на руках поделился, что в ходе встречи работники спрашивали, почему телевидение не освещает протесты на улицах и избиения людей силовиками, на что получили ответ, что их конкуренты «тоже освещают всё однобоко».

Он подтвердил, что в Белтелерадиокомпании готовится забастовка, письмо о которой планируют подписать после встречи.

Там была полная чушь, промывание мозгов, — поделился ещё один участник разговора.

По его словам, политиков спрашивали о действиях ОМОНа, но ответ не был получен.

Как писал NEWS.ru, у здания Белтелерадиокомпании проходит акция протеста. Активисты скандируют «Скажите людям правду» и «Хватит врать», а также требуют показать видеорепортажи с уличных акций, изолятор, где содержатся задержанные на акциях протеста, а также побои, с которыми оттуда выпускают задержанных.

Похожие акции в предыдущие дни проходили и у здания государственной телекомпании ОНТ. Там собравшиеся тоже скандировали речёвки, требуя рассказывать в эфире правду.