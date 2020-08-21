Сотрудников «Гродно азот» грозились убить за отказ участвовать в забастовке

https://static.news.ru/photo/010788e8-e3c0-11ea-9fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: azot.by

Руководство и работники белорусского предприятия «Гродно азот» получили сообщения, в которых содержались угрозы убийством, если они не поддержат стачечный комитет завода. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Анонимные СМС начали присылать директорам вечером 20 августа.

На мобильные телефоны руководства ОАО «Гродно азот» поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и поддержке стачкома, — указано в сообщении СК.

Следователи рассказали, что угрозы сотрудники предприятия восприняли всерьёз и стали бояться за свою жизнь и жизни своих детей. После этого они обратились в Следственный комитет. После этого межрайонный отдел ведомства даст правовую оценку происходящего.

О том, что «Гродно азот» работает в штатном режиме, заявил руководитель первичной организации Белорусского независимого профсоюза на предприятии Андрей Ханевич. Он рассказал, что вопрос о забастовке вынесли на голосование, и для остановки завода нужно было две трети голосов «за».

После того как на выборах президента республики в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Вначале полиция жёстко разгоняла митингующих, что вызвало ещё большее недовольство у белорусов. Вскоре бастовать стали уже предприятия. 17 августа все штаты «Беларуськалия» остановились.

Работники требовали освободить Солигорск от отряда особого назначения в связи с утратой доверия. Также они заявили о необходимости признания недействительными президентских выборов в Белоруссии. Активист стачкома «Беларуськалия» Дмитрий Кунделевич был задержан спецслужбами Белоруссии, но сумел сбежать через открытую форточку в туалете. Сейчас он находится на Украине.

Белорусский лидер в сложившейся ситуации в республики во всём винит Запад и считает, что гродненский регион собираются отнять, а оппозиция решила обжаловать итоги выборов в Верховном суде.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко в пятницу провёл встречу с коллективом агрокомбината «Дзержинский». На ней он заявил о вероятной замене бастующих сотрудников «Беларуськалия» на украинских шахтёров.