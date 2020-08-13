Сотрудник администрации Лукашенко уволился в знак протеста

https://static.news.ru/photo/1e5cee60-dd6c-11ea-99ab-fa163e074e61_660.jpg Артём Проскалович Фото: 2013.bestld.by

Замглавы управления законодательства в правоохранительных и военной сферах главного государственно-правового управления Администрации президента Белоруссии Артём Проскалович заявил, что не может больше занимать свою должность. Он уволился.

Чиновник опубликовал в Instagam фотографию своего служебного удостоверения, которое лежит на заявлении об увольнении по соглашению сторон.

Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе, — написал он.

Ранее, как писал NEWS.ru, cразу несколько сотрудников белорусских государственных телеканалов сообщили об увольнении.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.