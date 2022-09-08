«Согласия нет»: Пашинян о последней встрече с Алиевым в Брюсселе Пашинян заявил, что не смог договориться с Алиевым по Карабаху на последней встрече в Брюсселе

Фото: kremlin.ru

Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с армянской общиной во Владивостоке заявил, что во время последней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе, которая состоялась 31 августа, договоренностей по важнейшим вопросам достигнуто не было, в частности, по теме карабахского конфликта. По его мнению, Азербайджан считает, что вопрос Карабаха решен и в переговорах нет необходимости, передает ТАСС.

Наша позиция и позиция международного сообщества заключается в том, что вопрос не решен, он должен быть урегулирован. В частности, я хочу отметить, что по итогам официального визита в РФ в апреле я и президент России подписали заявление, где зафиксировано, что мы должны сотрудничать для разрешения Карабахского конфликта, — заявил Пашинян.

Он также добавил, что разблокирование транспортных коммуникаций однозначно выгодно Армении и очень вероятно это произойдет.

Трехсторонняя комиссия вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана довольно эффективно работает, — подчеркнул он.

Ранее Пашинян по завершении встречи в Брюсселе 31 августа, на которой также присутствовали Ильхам Алиев и Шарль Мишель, поручил ускориться в вопросе написания текста мирного соглашения с Азербайджаном. Он рассчитывает получить черновой вариант договора к середине ноября.