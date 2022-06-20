Собака Лукашенко Умка вновь оказалась на обеденном столе президента

Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко продемонстрировал своего пса по кличке Умка на застолье по поводу празднования дня урожая в стране. Собака заняла центр обеденного стола и моментально привлекла внимание собравшихся. Видео с Умкой было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первого».

Пользователи Telegram не оценили данный поступок, и посчитали, что решение усадить собаку на обеденный стол нарушает правила гигиены, а также это неуважительно по отношению к собравшимся гостям.

Ну, что уж так неуважительно к присутствующим! Зачем собаку на стол поставил?, — недоумевает один из комментаторов.

Стоит отметить, что это не первое появление Умки на обеденном столе Лукашенко. Так, в прошлом году она была замечена среди блюд на обеде президента Беларуси с его сыном Колей.

Ранее Лукашенко раскрыл причину отказа Украины от мирных переговоров. По его мнению, это решение было продиктовано США и Великобританией. В противовес этому белорусский лидер отметил, что российская сторона всегда будет готова вернуться к мирному урегулированию конфликта, и он в этом не сомневается.