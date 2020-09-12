Свыше 150 тысяч протестующих пришли в центр Минска

https://static.news.ru/photo/a4fed0e4-f5c9-11ea-a696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Свыше 150 тысяч протестующих пришли на несанкционированную акцию оппозиции в центре Минска, заявили очевидцы. Граждане сформировали несколько крупных колонн. Одна из них идёт по проспекту Независимости в направлении резиденции главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Ещё одна колонна со стороны стелы уже выходит с моста на Кальварийскую улицу. Также в неё вливаются демонстранты, которые идут от ТЦ «Корона», передаёт «Интерфакс». Манифестанты также идут к элитному посёлку «Дрозды», где живут высшие должностные лица республики. Ещё одна группа заполнила весь проспект Машерова до пересечения с улицей Тимирязева. Добровольцы раздают гражданам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

По меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей. Протестующих некоторое время сопровождала спецтехника, а затем начались задержания.

Очередная акция протеста в Минске началась в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители белорусской столицы жалуются на проблемы с мобильной связью в городе. Кроме того, наблюдаются перебои с доступом в Интернет.