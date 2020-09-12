Пользователи массово пожаловались на перебои Сети в разных районах Минска

https://static.news.ru/photo/c3fdbab0-f5be-11ea-90a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Жители белорусской столицы жалуются на проблемы с мобильной связью в городе. Кроме того, наблюдаются перебои с доступом в Интернет.

Неполадки появились как в центре Минска, так и на окраинах города, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Некоторые операторы объяснили отключение Сети распоряжением властей, якобы оппозиционеры координируют свои действия через мессенджеры.

Очередная акция протеста в Минске началась 13 сентября 2020 года в 14:00 (время совпадает с московским). За некоторое время до этого в центр белорусской столицы были стянуты БТР и другая спецтехника, а также подразделения спецназа.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 10 участников протестной акции задержаны силовиками в районе проспекта Независимости в Минске. Митингующие разбегаются в прилегающие дворы. Колонна демонстрантов под бело-красно-белыми флагами сначала двигалась по проспекту Независимости, после чего свернула на проспект Машерова и направилась к проспекту Победителей.