СМИ: Саакашвили не может стать вице-премьером Украины из-за судимости

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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости.

Как напоминает издание «Обозреватель», соответствующее положение содержится в статье 7 закона «О кабинете министров Украины». Причём в законе не указывается, имеет ли значение, где был осуждён человек. Таким образом, Саакашвили не может стать вице-премьером, так как имеет действующую судимость в Грузии. Также он является фигурантом нескольких уголовных дел.

Издание указывает, что все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делами и договор с Грузией о правовой помощи.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Как передавал NEWS.ru, Саакашвили собрался выступить в Верховной раде, чтобы представить программу изменений на Украине и план своей работы в кабмине.