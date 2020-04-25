СМИ: Саакашвили не может стать вице-премьером Украины из-за судимости

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили по украинским законам не может войти в состав правительства из-за имеющейся у него судимости.
Как
Издание указывает, что все судебные решения, которые вынесены в отношении бывшего президента в Грузии, действительны и на Украине, так как Киев ратифицировал Европейскую конвенцию о международном признании судебных решений по уголовным делами и договор с Грузией о правовой помощи.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять должность вице-премьера по реформам. Как передавал NEWS.ru, Саакашвили собрался выступить в Верховной раде, чтобы представить программу изменений на Украине и план своей работы в кабмине.
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