СМИ: PandaDoc финансировала протесты женщин в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/bc9da71a-f4ee-11ea-af42-fa163e074e61_660.jpg Фото: PandaDoc/facebook.com

IT-компания PandaDoc, четверых сотрудников минского офиса которой арестовали по подозрению в мошенничестве, могла финансировать женские протесты в Белоруссии.

Как выяснили оперативники, ещё в 2018 году Госдеп США попытался перевести на счёт Центра по защите прав женщин, который зарегистрирован в Минске, почти 19 тысяч долларов, но транш заблокировал департамент по гуманитарной деятельности Беларуси, и тут в дело вступила компания PandaDoc, — передаёт Агентство теленовостей на сайте YouTube, входящее в состав «Белтелерадиокомпании».

В сюжете агентства также говорится, что в ноябре 2019-го главе минского офиса PandaDoc Дмитрию Рабцевичу директор по финансам отделения компании в США предложил помочь Центру по защите прав женщин, «сославшись на то, что их компания ранее уже перечисляла благотворительные пожертвования данной организации».

Как выяснили оперативники, руководитель «минской дочки» не по своей воле был втянут в схему финансирования протестов <...> Это те женщины в белом, которые выходят на марши в столице. Сегодня далеко не новость, что женщинам предлагают деньги за участие в митингах, — говорится в материале.

По информации СМИ, договоры были заключены на $12,5 тысячи, перечислено $3 тысячи. По предварительным данным, согласно графику, планировалось перечислять по $1,5 тысячи каждый месяц.

Счета IT-компании PandaDoc, сооснователь которой поддержал протесты в Белоруссии, заблокированы. Зарплату не могут перечислить более чем 250 сотрудникам, заявили представители фирмы. Как отмечалось ранее, коллектив PandaDoc обвинили в том, что сотрудники как группа лиц, пользуясь своим должностным положением, завладели суммой в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета предприятия (около $40,6 тысячи), причинив тем самым ущерб государству.

Накануне стало известно, что основанная белорусским предпринимателем IT-компании PandaDoc сообщила об аресте четырёх своих сотрудников по обвинению в хищении средств. В самой фирме считают, что дело появилось из-за позиции по протестам её основателя Микиты Микадо. Он ранее предлагал помощь уволившимся силовикам. Под арестом находятся главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии продолжит работу без своего президиума. Организация подтвердила прежние приоритетные направления деятельности — остановить насилие и привлечь виновных к ответственности, освободить политзаключённых, провести «новые честные выборы».