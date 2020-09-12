Оппозиция Белоруссии заявила, что КС продолжит работу без президиума

https://static.news.ru/photo/f929d142-f4e7-11ea-8041-fa163e074e61_660.jpg Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов Фото: rada.vision/instagram.com

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии продолжит работу без своего президиума. Организация подтвердила прежние приоритетные направления деятельности — остановить насилие и привлечь виновных к ответственности, освободить политзаключённых, провести «новые честные выборы».

Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума <...> Первое и главное — Координационный совет продолжает работу, — говорится в сообщении на официальном сайте КС.

В КС подчеркнули, что состав президиума остался прежним. Накануне почти всех его членов задержали силовики Белоруссии. Оппозиционеров подозревают в незаконной деятельности. Некоторые из них успели уехать из республики.

Накануне Мария Колесникова, входящая в состав президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции, была переведена из СИЗО в следственную тюрьму № 8 в Жодино Минской области. С 9 сентября женщина находилась в СИЗО-1 Минска. Она проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о попытке захвата власти. Ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Массовые протесты в Белоруссии продолжаются со дня президентских выборов — 9 августа. Участники уличных шествий считают, что итоги голосования, согласно которым победу в выборах одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, были сфальсифицированы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 11 сентября 32 участника протестных акций. Из них 18 помещены под стражу до судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях. Всего в этот день прошли 13 несанкционированных митингов в трёх регионах республики, включая столицу. В них в общей сложности приняли участие не более 450 человек.