Белорусский журналист пошутил про задержание в стране сотрудников ГРУ

https://static.news.ru/photo/82143006-c1f3-11ea-aab9-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране были задержаны четыре сотрудника российского ГРУ, которые работали «в команде Тихановского». Об этом написал на своей странице в Facebook журналист Пётр Петровский, который участвовал во встрече президента с представителями СМИ.

Мужчина не сообщил никаких подробностей, а позже удалил пост. Спустя некоторое время он пояснил, что информация о задержании российских силовиков является шуткой.

Друзья. На счёт ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит, — объяснил Петровский.

NEWS.ru писал, что старейшая белорусская оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» подала в ЦИК страны жалобу. Она требует отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты. Оппозиционеры считают, что для выдвижения действующего главы государства использовался административный ресурс, другие кандидаты были поставлены в неравные условия и против них проводились репрессии.

Руководитель партии Григорий Костусев считает, что Лукашенко «бесстыдно проводит свою избирательную кампанию, невзирая даже на минимальные ограничения, предусмотренные законом о выборах».