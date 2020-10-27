Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Карабахе

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Главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

В ходе переговоров министры обсудили тему Нагорного Карабаха, — рассказал ТАСС источник в турецком министерстве иностранных дел.

Ранее Баку и Ереван при посредничестве США согласовали третье по счёту с момента обострения конфликта гуманитарное перемирие. Оно должно было вступить в силу 26 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь США Майк Помпео призвал Армению и Азербайджан соблюдать согласованное перемирие.