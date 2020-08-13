Силовики стянули силы в центр Минска

https://static.news.ru/photo/cf04e1de-dd9c-11ea-b78e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Большое число милиционеров собралось у стелы «Минск — город-герой» и прилегающих проспектах. При этом силовики не вмешиваются в ход протестов.

Возле мемориала стоит примерно десять автозаков и несколько рейсовых автобусов с силовиками внутри, передаёт РИА Новости со ссылкой на корреспондента. Также рядом находится несколько чёрных микроавтобусов.

В настоящий момент в белорусской столице проходят акции у станций метро «Пушкинская» и «Каменная Горка», а также у ДК Железнодорожников. Милиция не вмешивается в происходящее.

Акции протеста начались в Белоруссии 9 августа, после президентских выборов. Демонстранты недовольны итогами голосования, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Как писал NEWS.ru, с самого первого дня протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Поступает множество сообщений о непропорциональном и немотивированном применении насилия. С обеих сторон есть большое количество пострадавших. По меньшей мере один человек из числа протестующих в Минске погиб. Ещё один задержанный, который, по словам его близких, не участвовал в акциях, умер в больнице города Гродно.