Силовики обвинили белорусского оппозиционера в хищениях

Старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артём Дунько заявил, что против секретаря Координационного совета оппозиции страны Ивана Кравцова завели уголовное дело.
Он стал обвиняемым по статье о хищениях в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями,
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в минском СИЗО начался допрос Колесниковой, которая проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 «Публичные призывы к захвату власти, совершённые с использованием СМИ или сети Интернет». Ей может грозить от двух до пяти лет тюрьмы.
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