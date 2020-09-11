Силовики обвинили белорусского оппозиционера в хищениях

https://static.news.ru/photo/c587b586-f45e-11ea-84d5-fa163e074e61_660.jpg Иван Кравцов Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старший инспектор Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии Артём Дунько заявил, что против секретаря Координационного совета оппозиции страны Ивана Кравцова завели уголовное дело.

Он стал обвиняемым по статье о хищениях в особо крупном размере путём злоупотребления служебными полномочиями, передаёт СТВ. По версии силовиков, он помогал проводить операции по отмыванию денег.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в минском СИЗО начался допрос Колесниковой, которая проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти. В отношении неё возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 361 «Публичные призывы к захвату власти, совершённые с использованием СМИ или сети Интернет». Ей может грозить от двух до пяти лет тюрьмы.