Колесниковой может грозить до пяти лет тюрьмы за попытку госпереворота

https://static.news.ru/photo/dd0185b4-f2a3-11ea-b8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/kalesnikava

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой грозит от двух до пяти лет тюрьмы. Об этом сообщил её отец Александр Колесников.

Он уточнил, что уголовное дело в отношении его дочери возбуждено по ст.361, ч.3 «Публичные призывы к захвату власти, совершенные с использованием СМИ или сети Интернет».

При этом, как уточнил отец политической активистки, та всячески отвергала его предложения уехать за границу.

Мы с ней эти вопросы обсуждали, я хотел даже иногда посоветовать, но начиная даже иногда разговор, она сразу отсекала мои просьбы о том, чтобы покинуть. Она говорила: «Папа, я буду в Белоруссии до последнего», — цитирует Колесникова РИА Новости.

Он добавил, что гордится дочерью, которая порвала паспорт на границу с Украиной, когда её попытались выдворить их страны, чтобы остаться на родине.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой неизвестными в масках, которые схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу проинформировали о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя соратниками. Как стало известно позже, она порвала паспорт при попытке выдворить её за пределы республики.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе №1. На следующий день было объявлено, что она проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, став первым членом Координациоонного совета оппозиции с таким статусом.

Сейчас из семерых членов президиума на свободе пока остаётся лишь писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Она также входит в состав оппозиционного органа, но не принимала активного участия в его работе по состоянию здоровья. Остальных задержали или насильно выдворили из страны, писал NEWS.ru.