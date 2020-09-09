Колесникову начали допрашивать в минском СИЗО

https://static.news.ru/photo/913bd356-f338-11ea-b98a-fa163e074e61_660.jpg Мария Колесникова Фото: instagram.com/kalesnikava

В минском СИЗО начался допрос члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой, которая проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой — люди в масках схватили её возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу сообщили о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя другими членами КСЧ. Позже стало известно, что Колесникова порвала паспорт при попытке выдворения за пределы республики.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе № 1 и стала фигурантом уголовного дела. Адвокат оппозиционера Людмила Казак заявила, что обжалует её арест через суд.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска прошла акция в поддержку Колесниковой. Силовики предупредили собравшихся о незаконности мероприятия, а затем задержали десятерых участников пикета.