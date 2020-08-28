Силовики начали задерживать протестующих у Дома правительства в Минске

Сотрудники ОМОНа начали задерживать мужчин, которые принимают участие в акции протеста на площади Независимости в Минске.
При этом женщин, которые выстроились в цепь солидарности, силовики не трогают,
По информации журналиста, ОМОН не применяет силу к людям: силовики просто отводят их в автозаки.
Tut.by
На площади Независимости находится Дом правительства и ЦИК Белоруссии. В этом месте протестующие собираются уже несколько дней подряд.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.
По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко
Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru
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