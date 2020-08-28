Силовики начали задерживать протестующих у Дома правительства в Минске

https://static.news.ru/photo/2ec4d716-e94e-11ea-8f1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сотрудники ОМОНа начали задерживать мужчин, которые принимают участие в акции протеста на площади Независимости в Минске.

При этом женщин, которые выстроились в цепь солидарности, силовики не трогают, передаёт корреспондент ТАСС. Однако их окружили со всех сторон.

По информации журналиста, ОМОН не применяет силу к людям: силовики просто отводят их в автозаки.

Tut.by пишет , что женщины продолжают петь, несмотря на оцепление ОМОНа.

На площади Независимости находится Дом правительства и ЦИК Белоруссии. В этом месте протестующие собираются уже несколько дней подряд.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую —10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб, писал NEWS.ru