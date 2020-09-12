Силовики Белоруссии пообещали «реагировать» на детей во время протестов

https://static.news.ru/photo/8f5d2cb0-f5a4-11ea-ae61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thibault Savary/Keystone Press Agency/Global Look Press

МВД Белоруссии предупредило, что будет «реагировать» на присутствие в толпе на несанкционированных акциях малолетних детей, которых сопровождают «активно протестующие родители». Ведомство подчеркнуло, что взрослые несут ответственность за своих чад — за их жизнь и здоровье.

В очередной раз обращает на себя внимание присутствие в толпе малолетних детей в сопровождении активно протестующих родителей. Мы будем постоянно говорить о том, что это опасно, и реагировать на подобные факты, — говорится в сообщении в Telegram-канале МВД РБ.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 14 сентября в Сочи. Белорусский глава приедет в РФ с рабочим визитом. Политики обсудят ключевые вопросы дальнейшего развития отношений двух стран. Главы государств также будут говорить о перспективах интеграции в рамках Союзного государства.