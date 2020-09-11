Сестра Колесниковой рассказала о её состоянии в СИЗО

https://static.news.ru/photo/81a46884-f470-11ea-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Сестра члена президиума Координационного совета Белоруссии Марии Колесниковой Татьяна Хомич рассказала о самочувствии своей родственницы. Она встретилась с её адвокатами.

По её словам, политик находится в хорошем настроении. Хомич сделала такой вывод, потому что женщина шутила. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Интер».

Ей получилось передать личные вещи, потому что её похитили как она была — и три дня у неё не было возможности получить какие-то личные вещи и воспользоваться ими, — добавила сестра.

7 сентября стало известно о похищении Колесниковой — люди в масках схватили её возле Национального художественного музея Минска, посадили в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. День спустя белорусские СМИ со ссылкой на погранслужбу сообщили о её задержании при попытке выехать на Украину вместе с двумя другими членами КСЧ. Позже стало известно, что Колесникова порвала паспорт при попытке выдворения за пределы республики.

9 сентября выяснилось, что Колесникова находится в минском следственном изоляторе № 1 и стала фигурантом уголовного дела. Адвокат оппозиционера Людмила Казак заявила, что обжалует её арест через суд.

Ранее NEWS.ru писал, что в центре Минска прошла акция в поддержку Колесниковой. Силовики предупредили собравшихся о незаконности мероприятия, а затем задержали десятерых участников пикета.