Саакашвили заподозрили в новом преступлении Секретарь «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Саакашвили тратил госбюджет на чартеры

Фото: Стрингер/РИА Новости

Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили тратил государственный бюджет на частные поездки, заявил исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. Отмечается, что между Министерством обороны страны и авиакомпанией Georgian Airways были подписаны секретные соглашения, согласно которым экс-президент совершал до 100 поездок в год, передает Sputnik Грузия.

Все согласны с тем, что это преступление, когда первое лицо летает чартерами. Реально подтвердился новый большой преступный факт. Я считаю, что это должно стать основанием для начала расследования, — заявил он.

Политик был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Он является фигурантом нескольких уголовных дел. Ранее Саакашвили был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Экс-президент был приговорен к трем и шести годам лишения свободы соответственно.

Грузинское издание Mtavari 3 июля опубликовало видео с онлайн-заседания Тбилисского городского суда, к которому присоединился Саакашвили. Экс-глава государства показал на камеру, насколько он похудел за время содержания под стражей. На кадрах можно заметить впалые щеки бывшего президента, он также показал торчащие ребра и впалый живот.