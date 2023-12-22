Россия и Армения создадут оперативные каналы по вопросам СМИ

Фото: Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Посол РФ в Республике Армении Сергей Копыркин

Россия и Армения условились создать оперативные каналы для разрешения вопросов, касающихся работы средств массовой информации на территории друг друга, рассказал ТАСС посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, решение об организации таких каналов было принято в ходе двусторонних консультаций.

Дипломат пояснил, что между Россией и Арменией действует соглашение о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций, подписанное в декабре 2020 года. 14 декабря 2023-го Минцифры РФ и Министерство высокотехнологической промышленности Армения провели переговоры в рамках этого соглашения.

В ходе переговоров российская делегация выслушала аргументы своих армянских коллег и приняла к сведению их обеспокоенности. Важно, что в ходе консультаций стороны согласовали создание оперативных каналов связи для разрешения возможных разногласий в духе дружественных отношений между нашими странами, — сказал посол.

Ранее министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян заявил, что российская сторона признала нарушения в порядке вещания своих телеканалов на территории Армении. По его словам, Ереван и Москва обсудили проблемы в этой сфере, поэтому вопрос запрета российских телеканалов снят.

До этого российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении из-за телепередачи на Первом канале. Там отметили, что в ходе шоу были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц Республики Армении».