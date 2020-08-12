Российский журналист Телиженко рассказал об избиениях в РУВД в Минске

https://static.news.ru/photo/31052a60-dcd0-11ea-bd8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Корреспондент российского издания Znak.com Никита Телиженко поделился в репортаже подробностями своего задержания во время протестных акций в Минске.

Россиянина задержали 10 августа, когда он направлялся к стеле «Город-герой». На полпути от Дворца спорта к нему подъехал минивэн, из которого выскочили сотрудники ОМОН. По словам Телиженко, силовики приняли его за координатора протестных акций, особенно их интересовал его смартфон. После короткого разбирательства россиянина посадили в машину.

Вскоре его пересадили в автозак. На просьбы Телиженко дать ему телефон, чтобы связаться с редакцией, следовал неизменный отказ. Один из силовиков заявил журналисту, что ему можно не сообщать о своём задержании, так как он «не задержанный». Омоновцев удивил российский паспорт Телиженко. Рядом с журналистом в Газели сидел пожилой мужчина, который рассказал, что его задержали при попытке вступиться за подростка и при этом ударили по печени.

И вот мы поехали куда-то. Куда — я ещё тогда не знал. Но как потом выяснилось, это было Московское РУВД, 16 часов в котором окажутся для всех нас адом. Ехали минут 20–30, — вспомнил корреспондент.

Из машины задержанных выводили, согнув им руки за спину так, «что идти было практически невозможно».

Парня передо мной специально головой о дверной косяк входа в РУВД ударили. Он закричал от боли. В ответ на это его начали бить по голове. <...> Первый раз меня ударили, именно когда выводили из автозака, я просто недостаточно низко нагнулся и получил удар рукой по голове, а потом коленом в лицо, — пишет Телиженко.

В здании РУВД людей собрали в помещении на четвёртом этаже. Там уже лежали на полу задержанные ранее, и новоприбывшим пришлось идти буквально по головам. Журналисту и его собратьям по несчастью скомандовали лечь на пол лицом вниз.

А я понимаю, что лечь некуда, кругом в лужах крови лежат люди, — продолжает репортаж Телиженко.

По словам журналиста, вокруг него «происходили жесточайшие избиения». Были слышны крики, звуки ударов.

Новых задержанных заставляли ложиться вторым слоем. Правда, через некоторое время они, видимо, поняли, что это плохая идея, и кто-то распорядился принести скамейки. Я оказался среди тех, кому разрешили на них сесть, — рассказал журналист.

Он просидел согнувшись с руками за спиной около 16 часов. Затем Телиженко с частью задержанных перевезли в другое место, в пути их избивали и подвергали различным издевательствам. Один из спутников журналиста, не выдержав происходящего, кричал чтобы его расстреляли. В конечной точке маршрута Телиженко и другим задержанным удалось впервые за почти сутки «опустить руки, разогнуться, лечь». Один из спутников журналиста сказал, что место, куда их привезли — это колония в Жодино.

Как оказалось, вместе с Телиженко в колонию привезли ещё одного россиянина — корреспондента РИА Новости. Их обоих забрал российский дипломат. В ночь на 12 августа журналисты смогли вернуться в Россию, о чём писал NEWS.ru.