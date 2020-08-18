России пригрозили жёсткими санкциями за спасение Лукашенко

В западной экспертной среде активно обсуждают возможность вторжения России в Белоруссию. Хотя большинство аналитиков сходятся на том, что на данный момент такая перспектива маловероятна, некоторые из них советуют США и Евросоюзу заранее разработать санкции против Москвы, чтобы отбить у неё желание посылать танки в соседнюю страну. Ограничительные меры против Минска, по их мнению, в данной ситуации будут бесполезны, а вот удар по России может решить судьбу транзита власти в республике.

Во вторник, 18 августа, президент РФ Владимир Путин провёл телефонные разговоры сразу с тремя европейскими лидерами — главой Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Все беседы касались напряжённой обстановки в Белоруссии. Кремль сообщил, что лидеры сошлись на недопустимости внешнего давления на Минск.

Со стороны европейских партнёров, предположительно, прозвучало предупреждение о том, что в дела соседней республики не стоит вмешиваться и России. На Западе полагают, что режим Александра Лукашенко сегодня может спасти только помощь Москвы, и опасаются украинского варианта развития событий.

Литва, Польша и Российская Империя завоёвывали и присоединяли территорию современной Белоруссии веками, — замечает эксперт The Royal United Services Institute Малколм Рифкинд. — Если бы Владимир Путин мог поступить так же, он бы это сделал.

Прага Michal Kamaryt/Global Look Press

По мнению исследователя, демократический транзит власти в Белоруссии нежелателен для Кремля, так как подаёт надежду российской оппозиции на смену власти по тому же сценарию. Кроме того, демократическое правительство Белоруссии может захотеть присоединиться к Евросоюзу и НАТО, что также вряд ли понравится Москве. Поэтому Кремль, возможно, подумывает о возможности военного вторжения в соседнюю республику, хотя Рифкинд считает этот вариант пока что маловероятным.

Если события будут развиваться плохо для Москвы, она всё ещё может выбрать военную интервенцию на более поздней стадии, — согласен с ним старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Густав Грессел. — Но это будет определённо наихудшая из всех возможных опций, учитывая высокие риски.

Как считает Грессел, Москва вполне может способствовать смене власти в соседней республике, если найдёт для себя приемлемого кандидата на роль Лукашенко. Ими могут стать в том числе оппозиционные политики Валерий Цепкало и Виктор Бабарико, уверен исследователь.

Тем не менее некоторые аналитики призывают США и Евросоюз не дожидаться, пока Кремль окончательно определится со своей стратегией в отношении Белоруссии, и действовать на упреждение. Как пишут сотрудники Атлантического Совета Дэниэд Фрид и Брайан О’Тулл, Запад должен показать Кремлю, что вторжение в Белоруссию обойдётся ему слишком дорого.

США, Евросоюз и Великобритания должны немедленно подготовить варианты экономических санкций, которые вступят в действие, если РФ вторгнется в Белоруссию напрямую или с помощью «вежливых людей», — подчёркивают эксперты Атлантического Совета. — Так же, как и в случае Украины, Запад должен довести до Кремля, что такая возможность существует, как и политическая воля для того, чтобы реализовать её.

Фрид и О’Тулл посоветовали включить в потенциальный пакет ограничительных мер санкции против российского финансового, оборонного и технологического секторов, а также усиление топливно-энергетических ограничений. Эти шаги необходимо координировать с европейскими союзниками, главным образом с Германией. Если канцлер ФРГ заявит об отказе от проекта газопровода «Северный поток — 2» в случае интервенции в Белоруссию, это заставит Кремль дважды подумать, считают аналитики.

Stefan Sauer/Global Look Press

Призывает к введению новых антироссийских санкций и консервативное американское издание Washington Examiner.

Хотя развёртывание обычных российских вооружений в Белоруссии маловероятно, скорее всего, Путин уже послал туда военных разведчиков, — полагает газета. — Вероятно, за этим последуют точечные удары по белорусской оппозиции. Соединённые Штаты не должны спокойно на это смотреть.

Вопреки представлениям Запада, Путин — прагматичных политик, считает Washington Examiner. Поэтому он не станет вторгаться в Белоруссию, если цена этих действий для России будет слишком высока.

Стоит отметить, что военная интервенция в соседнее государство и без того крайне невыгодна для Москвы в сложившихся обстоятельствах. Белорусы, в отличие от части украинцев в 2014 году, не поддержат вмешательство России в их дела. И в попытке сохранить потерявшего поддержку народа политика Москва рискует навсегда испортить отношения с дружественной нацией. Поэтому угроза санкций, в условии которых РФ и без того существует с 2014 года, сыграет не такую серьёзную роль, как полагают на Западе.