Ракетные удары по военным объектам не прояснили сроки проведения операции

Сразу после утреннего заявления президента России Владимира Путина о начале военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР, Минобороны РФ сообщило, что начались обстрелы военных объектов на территории Украины. Ещё в первой половине дня российское военное ведомство распространило информацию, что средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. По мнению российских экспертов, военная операция на Украине не продлится более двух недель, но в то же время на её сроки могут повлиять различные факторы. Какие именно обстоятельства они имели в виду — в материале NEWS.ru.

Эксперты объяснили внезапные ракетные обстрелы необходимостью вывести из строя централизованное управление войсками, аэродромной сети с одновременным уничтожением позиций украинской ПВО и оперативно-тактических ракет. Делается это не для захвата всей территории страны, а с целью лишить возможности ВСУ нанести удары по военным формированиям в Донбассе. Во второй половине дня Минобороны РФ сообщило, что ударами были выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины: 11 аэродромов ВВС, 3 командных пункта, пункт базирования ВМС и 18 радиолокационных станций комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1».

Судя по заявлениям глав ДНР и ЛНР, перед военными поставлена задача выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, при этом они говорят, что решают эту задачу главным образом самостоятельно, без участия российских военнослужащих.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ещё утром в четверг заявил, что бои с украинскими подразделениями идут по всей линии соприкосновения.

Задача — административные границы Донецкой области. Потому что Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика — они в административных границах тех областей, которые были до 14-го года, — сказал Басурин.

В то же время Минобороны РФ сообщило, что российские военные оказывают огневую поддержку подразделениям донбасских республик.

В боевых столкновениях на территориях Донецкой и Луганской областей российские военнослужащие не участвуют, но задействована российская военная техника, подчеркнул в беседе с NEWS.ru военный эксперт Дмитрий Литовкин.

Что подразумевается под огневой поддержкой в данном случае? Реактивные системы залпового огня, может быть, армейская авиация, штурмовики, вертолёты, танки, которые ведут огонь, поскольку ДНР и ЛНР не имеют такой техники, которой располагает российская армия. Дмитрий Литовкин военный эксперт военный эксперт

Дмитрий Литовкин привёл сведения Минобороны РФ об уничтожении «ресурса, которым владел Киев для нанесения ударов по ДНР и ЛНР». Именно для того, чтобы уничтожить военный потенциал Украины, не подлежащий быстрому восстановлению — ПВО, аэродромы, склады с боеприпасами и т. д. — были нанесены ракетные удары, заявил военный эксперт.

Возможные сроки военной операции экспертами называются разные — от двух дней до двух недель. Если главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков полагает, что военные задачи российская армия сможет решить в течение двух-трёх суток, то директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов не исключает , что ситуация может разрешиться за две недели. Затяжку он объясняет тем, что во избежание жертв среди населения придётся убеждать украинских силовиков разблокировать дороги и дать возможность мирным жителям покинуть места боёв.

Сроки окончания военной операции зависят от её целей, напомнил в беседе с NEWS.ru российский военный эксперт Александр Гольц.

Цели военной операции назвал президент Владимир Путин: демилитаризация и денацификация Украины, суд над теми, кого он считает преступниками. Иными словами, цель — смена режима. Выполнение этой задачи возможно только при взятии украинской столицы. Направление главного удара идёт из Донбасса — здесь они, т. е. силовые подразделения ДНР и ЛНР при поддержке российских войск, продвинулись пока [к вечеру вторника] на семь километров. Это не блестящий результат, — заметил военный эксперт.

Александр Гольц отметил, что Россия имеет полное превосходство в воздушном пространстве, но для реализации целей главнокомандующего нужна широкомасштабная наземная операция. О том, как она протекает, какое сопротивление на самом деле оказывает украинская армия, пока судить сложно, но это станет известно уже совсем скоро, подчеркнул эксперт.

Война не приобретёт полномасштабный и затяжной характер, поскольку население Украины, в том числе и военные, не намерены защищать интересы нынешней киевской власти, заявил NEWS.ru доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Оснований для лояльности украинских военнослужащих крайне мало из-за низкого уровня справедливости. У большой части населения Украины доход равняется суммам, которые они платят за коммунальные услуги. Это не та ситуация, когда у людей возникает желание положить жизнь за эту власть. Если экономических успехов нет, то и идеологическое строительство подвисает в воздухе. Эта проблема украинского проекта с самого его начала, — заключил эксперт.

На взгляд Кирилла Коктыша, судить о длительности военной операции на Украине можно по таким опосредованным фактам, как сроки приостановки авиационного сообщения на юге России — до 2 марта нынешнего года. Именно до этой даты, скорее всего, российское руководство планирует военную операцию завершить.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин обратил внимание в беседе с NEWS.ru ещё на одну дату — 18 мая. До этого дня Россия приняла решение ограничить полеты самолетов вдоль границы с Украиной на высоте от 2 тысяч до 16 тысяч метров.

Это говорит о том, что российская сторона, по всей видимости, запланировала окончание операции до 18 мая. До 2 марта, очевидно, предполагается только активная военно-воздушная операция. Но что будет на самом деле, сейчас предсказать невозможно, — убеждён эксперт.

По мнению Александра Храмчихина, Москва поставила задачу взять под свой контроль либо «всю Украину, либо всю, кроме запада этой республики — тех территорий, который Советский Союз присоединил в 1939 году». НАТО ограничится заявлениями или «может попытаться ещё поставить оружие», заключил военный эксперт.

Немедленно начать переговоры с Россией призвали президента Украины Владимира Зеленского семь депутатов Верховной Рады, но, судя по настроению в высшем руководстве страны, пока это невозможно.