Радикалы вновь устроили акцию протеста у российской военной базы в Гюмри

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Члены радикального блока «Национально-демократический полюс», включающего в себя ряд партий Армении, вновь провели акцию протеста у 102-й военной базы РФ в Гюмри, сообщает Sputnik Армения. Городские власти о митинге не знали и не давали разрешения на его проведение.

Протестующие сначала собрались в одном из районов города, а затем устроили автопробег к военной базе. Там их встретила полиция. После нескольких выступлений участники акции заявили о намерении провести шествие по улицам Гюмри, чтобы «проинформировать общественность».

В прошлый раз аналогичная акция проходила 8 января. В ней участвовали около 200 человек, из которых 65 были задержаны сотрудниками полиции. Протестующие требовали немедленно разблокировать Лачинский коридор и выкрикивали антироссийские лозунги.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван ждет от международного сообщества, в том числе от России, более предметных шагов в вопросе разблокирования Лачинского коридора. По мнению политика, перекрытие Лачинского коридора доказывает необходимость направления в регион международной миссии по сбору фактов.

В то же время Пашинян отметил, что Армения не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов для открытия Лачинского коридора. При этом подчеркнул, что именно российские миротворцы должны обеспечивать его работу.