Рабочие МТЗ потребовали отставки Лукашенко и направились в центр Минска

https://static.news.ru/photo/b8ad1610-de30-11ea-8c2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ) 14 августа отправились в центр столицы Белоруссии после отказа премьер-министра страны Романа Головченко общаться с ними. Работники требуют отставки действующего лидера республики Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.

Манифестанты скандируют «Уходи!» и идут по проезжей части проспекта Независимости, передаёт ТАСС. Кроме того, минские учителя 14 августа присоединились к акции «Цепь солидарности» против результатов голосования. Преподаватели прошли по тротуару проспекта Независимости от Белгосфилармонии до Белорусского педагогического университета. В руках они несут плакаты и таблички с надписями «Учителя против насилия», «Я учитель, а не фальсификатор», «Я учитель и хочу этим гордиться».

Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.