Рабочие МТЗ потребовали отставки Лукашенко и направились в центр Минска

Несколько тысяч сотрудников Минского тракторного завода (МТЗ) 14 августа отправились в центр столицы Белоруссии после отказа премьер-министра страны Романа Головченко общаться с ними. Работники требуют отставки действующего лидера республики Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов.
Манифестанты скандируют «Уходи!» и идут по проезжей части проспекта Независимости,
Центральная избирательная комиссия Белоруссии 14 августа огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко. За него, по официальным данным, проголосовали 80,1%, в то время как за главную соперницу белорусского лидера Светлану Тихановскую — 10,1%. Остальные кандидаты набрали менее двух процентов голосов. Против всех, как следует из отчёта ЦИК, высказались 4,59% пришедших на избирательные участки белорусов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская анонсировала создание координационного совета по трансферу власти. После оглашения результатов выборов она заявила о готовности к диалогу с властями и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь его организовать.
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