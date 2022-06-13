Путин в ближайшее время встретится с Лукашенко Грызлов анонсировал скорую встречу Путина и Лукашенко

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко и Владимир Путин

В ближайшее время состоится встреча президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, рассказал посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов в ходе торжественного приема по случаю Дня России, организованного российским посольством. Он напомнил, что в этом году страны-союзницы отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, передает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

Только с начала этого года состоялось пять встреч наших президентов. В ближайшее время запланирована еще одна, — сказал Грызлов.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко могут встретиться 30 июня — 1 июля на Форуме регионов в Гродно. 31 мая Грызлов рассказал, что в Гродно откроется российское генеральное консульство. Он отметил, что сейчас выбирают здание для размещения диппредставительства, но политическое решение уже принято.

NEWS.ru ранее писал, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства в последнее время активизируется, несмотря на санкционное давление. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году.

Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба видит значительные риски в укреплении сотрудничества Москвы и Минска. По его словам, в ситуации, когда Александр Лукашенко сделал такой выбор, для Киева «риски зашкаливают».