В белорусском Гродно откроется генконсульство России Посол РФ в Белоруссии: в Гродно откроется генконсульство России

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В Гродно откроется российское генеральное консульство, заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов на встрече с председателем Гродненского облисполкома Владимиром Караником. Он отметил, что сейчас выбирают здание для размещения диппредставительства, но политическое решение уже принято, передает Sputnik Беларусь.

Принято решение об открытии в Гродно генерального консульства Российской Федерации. Сегодня мы посмотрим варианты его размещения, варианты зданий. Процесс идет в соответствии с регламентом, но политическое решение такое принято и обсуждено и на уровне РФ, и на уровне Республики Белоруссия, — рассказал Грызлов.

По словам Караника, несмотря на то что регион расположен в самой западной части Союзного государства, связь с Россией остается «тесной».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что видит значительные риски в укреплении сотрудничества Москвы и Минска. По его словам, в ситуации, когда Александр Лукашенко сделал такой выбор, для Киева «риски зашкаливают».

Ранее NEWS.ru писал, что интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства в последнее время активизируется, несмотря на санкционное давление. Первые результаты власти рассчитывают получить уже к 2024 году.