«Пусть сдает паспорт»: власти Украины отвернулись от 11 млн граждан Депутат Рады Безуглая: не вставшие на учет украинцы могут сдать паспорта

Депутат Рады Марьяна Безуглая в эфире телеканала «Общественное» заявила, что украинцы, проживающие за границей и не вставшие на воинский учет, могут сдать свои паспорта. На вопрос о том, готова ли Украина потерять порядка 11 млн граждан, она ответила, что эти люди «сделали свой выбор».

Пусть сдает украинский паспорт, берет другой, — заявила Безуглая.

На Украине ранее вступил новый закон о мобилизации. Все военнообязанные граждане должны обновить данные о себе в военкомате в течение 60 дней. Повестки разрешено вручать через мобильное приложение. При этом она считается подписанной, если призывник не увидел документ.

Ранее в Министерстве обороны страны также заявили, что украинские юноши в возрасте 17 лет, которые учатся или просто проживают за границей, обязаны вернуться в родную страну и встать на учет в военкомат. Как передают СМИ, возможности сделать это дистанционно не предусмотрено.

Отмечается, что с 18 лет юноши уже считаются военнообязанными и будут подпадать под закон о мобилизации, согласно которому необходимо обновить военно-учетные данные, включая ежегодную медкомиссию во время военного положения. При этом, напоминают журналисты, по нынешнему законодательству мобилизация начинается с 25 лет.