В Киеве обязали вернуться из-за границы и встать на учет 17-летних юношей МО Украины: учащиеся за рубежом юноши должны вернуться и встать на учет

Фото: Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские юноши в возрасте 17 лет, которые учатся или просто проживают за границей, обязаны вернуться в родную страну и встать на учет в военкомат, заявили в Министерстве обороны Украины. Как передает украинское издание «Страна», возможности сделать это дистанционно не предусмотрено.

На военный учет граждане становятся в 17 лет. Если этого не было сделано, военнообязанный должен обратиться в ТЦК и СП (украинский аналог военкомата. — NEWS.ru) по месту регистрации и встать на военный учет. Пока это единственный способ, дистанционно такая возможность отсутствует, — сказали в военном ведомстве.

Отмечается, что с 18 лет юноши уже считаются военнообязанными и будут подпадать под закон о мобилизации, согласно которому необходимо обновить военно-учетные данные, включая ежегодную медкомиссию во время военного положения. При этом, напоминают журналисты, по нынешнему законодательству мобилизация начинается с 25 лет.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров во время еженедельной телефонной конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил положительные тенденции мобилизации, сообщил главком украинских вооруженных сил Александр Сырский. Также, по его словам, украинская сторона «очертила насущные потребности» в боеприпасах, ПВО и технике.