Признает ли Кремль оппозицию Лукашенко

Спекуляции о переброске сил Росгвардии в Белоруссию для поддержки Лукашенко не получили развития, но вопрос позиции Москвы в разрешении кризиса в соседней стране остаётся актуальным. Кремль по-прежнему — единственный серьёзный союзник спорно избранного президента республики, способный повлиять на дальнейший исход событий. И вероятно, при формировании оппозиционного центра власти российское руководство попытается наладить с ним диалог, считают эксперты. Однако ситуацию могут скорректировать националистические силы, которые, судя по всему, уже пытаются вбросами подмять протест под себя.

Когда стало известно о предварительных итогах президентских выборов в Белоруссии, первым переизбранного Лукашенко поздравил китайский лидер Си Цзиньпин, и лишь потом — Владимир Путин. Это не ускользнуло от взглядов наблюдателей, отметивших охлаждение между Москвой и Минском при декларируемой взаимоподдержке.

Разумеется, Кремль не мог обойти стороной «победу» президента сопредельной страны, входящей вместе с РФ в Союзное государство (которое, впрочем, существует все 20 лет в виде бесконечно обсуждаемых дорожных карт). Однако промедление Кремля с поздравлением оказалось серьёзным симптомом: вопреки ожиданиям алармистов о повторении в Белоруссии «украинского сценария», Москва после начала антиправительственных протестов в республике заняла выжидательную позицию. Более того, отдельные российские политики и вовсе позволили себе крайне резкие высказывания в адрес Лукашенко — не исключено, что команда на это была дана из Кремля, дабы сохранить видимость союзнических отношений, но дать понять белорусскому лидеру: его действия последних месяцев в РФ не одобряют.

Александр Лукашенко president.gov.by

Последующие события, судя по всему, лишь утвердили российское руководство в целесообразности подобного подхода. Решающими для выработки позиции Москвы на текущем этапе стали видео с митинга и провальной встречи Лукашенко с работниками на Минском заводе колёсных тягачей (МЗКТ), считает директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. Как отмечает аналитик, признание итогов выборов могло быть ситуативным ходом, связанным с достижением соглашения о выдаче вагнеровцев, и в перспективе Кремль вполне способен отозвать его. Москва в своих действиях и риторике будет руководствоваться принципом «чем токсичнее Лукашенко для белорусского общества и международного сообщества, тем лучше», предполагает эксперт.

Интерес России заключается в том, чтобы белорусский общенациональный протест не стал антироссийским, поэтому Кремль будет воздерживаться от каких-либо форм военной, политической и дипломатической поддержки Лукашенко, чтобы не потерять белорусский народ. Арсений Сивицкий директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск) директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований (Минск)

Митинги в РБ действительно не носят антироссийского характера, и, вероятно, это частично — достижение Кремля, который предпочёл не выполнять роль «дубинки» белорусского режима.

Однако подобная благоприятная для Москвы ситуация пока ещё выглядит неустойчивой. Правые, консервативные силы республики уже предпринимали безуспешные попытки сместить акцент протестного движения на Россию. Эффекта на улицах это не возымело, поэтому националисты, судя по всему, переключились на более тонкие методы воздействия. Так, например, в социальных сетях получила широкое распространение выдержка из якобы предлагаемого оппозицией пакета реформ. В их числе перечислены достаточно радикальные меры, включая выход из Союзного государства, Евразийского и Таможенного союзов и ОДКБ, включение в стандартный телевизионный пакет обязательных общедоступных телеканалов Латвии, Литвы, Польши и Украины и общий курс на вступление Белоруссии в НАТО.

При ближайшем рассмотрении эта информация, впрочем, выглядит крайне сомнительной. На официальном сайте, посвящённом проекту реформ для единого кандидата в президенты от оппозиции, какие-либо антироссийские пункты программы отсутствуют . Показательно, что тема отношений с Москвой почти не затрагивалась соперниками Лукашенко и во время избирательной кампании. Напротив — большинство жёстких высказываний в адрес Кремля были сделаны самим президентом.

Вполне вероятно, что за вбросом антироссийской программы стоят именно националистические силы, в частности, правая Консервативно-христианская партия — БНФ, давно уже выступающая против сближения с Москвой и пытающаяся сейчас воспользоваться популярностью лозунга «Жыве Беларусь!», который взяла себе в качестве партийного девиза ещё в 1999-м.

Хотя роль националистов в белорусских протестах невелика, информационные кампании, цель которых, очевидно, перевести демонстрации в антироссийскую плоскость, ставят серьёзный вызов перед объединённой умеренной оппозицией. Сдержанные действия Москвы вполне можно принять за намёк на диалог, и не исключено, что в Кремле всерьёз готовятся обговорить «промежуточные» варианты трансфера власти с противниками Лукашенко.

Однако у оппозиционных сил до сих пор отсутствует единый центр или же персона, способная выступить в качестве переговорщика, — Светлана Тихановская, ставшая, скорее, символом протеста, на такую роль едва ли подходит. В этих условиях централизация выступающих против Лукашенко политиков становится для них первоочередной задачей: формулирование чёткого запроса и отмежевание от радикалов вполне может запустить переговорный процесс с Россией.