Прием Белоруссии в ШОС назвали доказательством лидерства России Политолог Михайлов: прием Белоруссии в ШОС - доказательство лидерства России

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Вступление Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в очередной раз показало лидерство России и ее союзников перед попытками западных стран расширить свое доминирование на другие государства, заявил в беседе с «360» политолог Евгений Михайлов. Он добавил, что ШОС, в отличие от других объединений, предлагает членам сотрудничество на равных условиях.

ШОС предлагает равноправие. Поэтому Белоруссия, вступая в состав организации, ожидает определенных дивидендов, — уточнил Михайлов.

Политолог также заметил, что присутствие на саммите в Астане президента России Владимира Путина говорит о важности мероприятия, а также Москвы и ее партнеров на международной арене.

Политолог Института евразийской интеграции Амина Косбаева ранее предположила, что итоговая декларация саммита ШОС приведет к реформированию организации. Она добавила, что все больше государств объявляют о намерениях вступить в объединение.

Глава программы «Китайских и азиатских исследований» Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов прежде допустил возможность того, что Азербайджан станет членом Шанхайской организации сотрудничества. По его мнению, Баку является одним из более логичных кандидатов на вступление в объединение.