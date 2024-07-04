Политолог допустил присоединение Азербайджана к ШОС Политолог Жансеитов назвал Азербайджан одним из кандидатов на вступление в ШОС

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Ерсултан Жансеитов

Азербайджан потенциально может стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, предположил в разговоре с NEWS.ru руководитель программы «Китайских и азиатских исследований» Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов. По его словам, республика является одним из наиболее логичных и перспективных кандидатов на вступление в ШОС.

Я думаю, что Азербайджан был бы одним из наиболее логичных и перспективных кандидатов в этой организации, — заявил Жансеитов.

Говоря о присутствии президента Азербайджана Ильхама Илиева на саммите ШОС, политолог отметил, что оно обусловлено объективными фактами. По его словам, сегодня республика становится главным игроком на Южном Кавказе. Жансеитов обратил внимание, что все новые транспортные маршруты так или иначе проходят через Азербайджан.

И естественным образом евразийская общая архитектура, в том числе транспортная, не может быть построена без Азербайджана, — заключил эксперт.

Ранее Белоруссия стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Соответствующий документ подписали лидеры стран — членов ШОС, включая президента России Владимира Путина.