Зеленский опубликовал видео с подтверждением нахождения в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором сообщает, что он и первые лица государства находятся в Киеве. На видео также присутствует премьер-министр Денис Шмыгаль, глава Офиса президента Андрей Ермак, его помощник Михаил Подоляк и глава партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

Мы тут. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину, — написал глава государства в Telegram.

Ранее в своём очередном видеообращении глава Украины Влaдимир Зеленский заявил, что страна остаётся в одиночестве, защищая себя. По его словам, мировые cилы смотрят на происходящее со cтороны, а введённые санкции «не убедили Россию».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что несмотря на возможные переговоры Москвы и Киева, задачи российской военной операции остаются актуальными. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин собирается отправить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской стороной.