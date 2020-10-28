Президент Молдавии рассказал об отношениях с Россией

Молдавии удалось наладить стратегическое партнёрство и диалог с Россией. Сейчас граждане страны сменили ярко выраженные проевропейские настроения и антироссийскую позицию и придерживаются взвешенного внешнеполитического курса. Об этом рассказал молдавский лидер Игорь Додон в преддверии президентских выборов в республике.
Мне удалось за этот период убедить граждан республики, что мы должны проводить взвешенную внешнюю политику. До моего президентства в Молдавии была ярко выраженная проевропейская и антироссийская позиция: дружить с Европой против России. Я изначально объявил, что это неприемлемо и за этот период нам удалось возобновить стратегическое партнёрство с РФ на всех уровнях: и президента, и правительства, и парламента, — рассказал Додон в интервью РБК.
По его словам, сейчас граждане уже не так сильно разделены в своих взглядах на «запад и восток».
Как рассказал действующий молдавский президент, месяц назад состоялось заседание межправительственной комиссии Молдавии и России, на которой обсуждалось создание нескольких агрохабов с участием российских инвесторов. С помощью них можно будет отправлять продукцию большими партиями на российский рынок.
Кроме того, Додон рассказал о том, что Москва выделит Кишинёву €200 млн, и Додон надеется на скорое подписание всех документов. Также, по его словам, недавно кредит стране выделили и МВФ. Как подчеркнул Додон, Россия всегда была рядом с Молдавией и оказывала ей помощь.
Как писал NEWS.ru, ранее глава Молдавии заявил о готовности к политическим провокациям после выборов.