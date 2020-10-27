Глава Молдавии заявил о готовности к политическим провокациям после выборов

https://static.news.ru/photo/c00092ce-18fb-11eb-a8a2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что, несмотря на отсутствие явных признаков готовящихся протестов в стране после выборов, силовики готовы к любому сценарию.

Мы видели в разных странах, как это происходило. Наши органы, которые должны обеспечить порядок — я имею в виду МВД и другие, — они готовы, они рассматривают и разрабатывают разные сценарии, — рассказал Додон в интервью РБК.

Он добавил, что власти внимательно следят за тем, что происходит в СМИ, за деятельностью НКО, отслеживают, кто въезжает в страну, потому что провокаторы могут прибыть из-за границы.

Даже если будут попытки какой-то дестабилизации, я думаю, что мы справимся, — подытожил Додон.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявлял, что Соединённые Штаты Америки готовят в Молдавии цветную революцию после выборов главы республики, если свой пост сохранит действующий лидер государства Игорь Додон.