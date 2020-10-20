Президент Азербайджана в ближайшие минуты выступит с обращением к народу

https://static.news.ru/photo/b5b383a4-12c4-11eb-b5e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

В ближайшие минуты планируется опубликовать обращение к нации президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выступление азербайджанского лидера будет показано в эфире государственного телеканала AzTV.

Через несколько минут президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу, — говорится в бегущей строке канала.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян заявили о готовности провести трёхсторонние переговоры по Карабаху с участием России. Как сообщал NEWS.ru, Алиев подчеркнул, что готов к встрече как в Москве, так и в любом другом месте.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.