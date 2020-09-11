Представители Белоруссии обсудили сотрудничество с главой «Газпрома»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл встречу с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем, а также с чрезвычайным и полномочным послом республики в Москве Владимиром Семашко. Они поговорили о сотрудничестве в газовой сфере.
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Как ранее писал NEWS.ru, Украина стала лидером энергетического рынка Европы. Опубликованный отчёт Еврокомиссии (ЕК) по итогам первого квартала 2020-го о ситуации на рынках электроэнергии Европы «пристыдил» скептиков, не верящих в реформы властей Украины, считает обозреватель РИА Новости Сергей Левченко.
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