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Представители Белоруссии обсудили сотрудничество с главой «Газпрома»

14:42, 11 сентября 2020
Алексей Миллер Алексей Миллер Фото: ПАО

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл встречу с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем, а также с чрезвычайным и полномочным послом республики в Москве Владимиром Семашко. Они поговорили о сотрудничестве в газовой сфере.

Об этом сообщается на сайте российской компании. Стороны обсуждали как текущие, так и перспективные вопросы совместной работы.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина стала лидером энергетического рынка Европы. Опубликованный отчёт Еврокомиссии (ЕК) по итогам первого квартала 2020-го о ситуации на рынках электроэнергии Европы «пристыдил» скептиков, не верящих в реформы властей Украины, считает обозреватель РИА Новости Сергей Левченко.

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