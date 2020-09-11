Представители Белоруссии обсудили сотрудничество с главой «Газпрома»

https://static.news.ru/photo/e9dc4ff8-f424-11ea-9875-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: ПАО

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер провёл встречу с министром энергетики Белоруссии Виктором Каранкевичем, а также с чрезвычайным и полномочным послом республики в Москве Владимиром Семашко. Они поговорили о сотрудничестве в газовой сфере.

Об этом сообщается на сайте российской компании. Стороны обсуждали как текущие, так и перспективные вопросы совместной работы.

Как ранее писал NEWS.ru, Украина стала лидером энергетического рынка Европы. Опубликованный отчёт Еврокомиссии (ЕК) по итогам первого квартала 2020-го о ситуации на рынках электроэнергии Европы «пристыдил» скептиков, не верящих в реформы властей Украины, считает обозреватель РИА Новости Сергей Левченко.