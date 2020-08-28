Украина стала лидером энергетического рынка Европы

https://static.news.ru/photo/da31a64a-ead1-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mykola Miakshykov/Global Look Press

Опубликованный отчёт Еврокомиссии (ЕК) по итогам первого квартала 2020-го о ситуации на рынках электроэнергии Европы «пристыдил» скептиков, не верящих в реформы властей Украины, считает обозреватель РИА Новости Сергей Левченко.

Документ, опубликованный на сайте ЕК, гласит, что Киев занял сразу два призовых места (первое и третье) по уровню оптовых цен на рынке «на сутки вперёд», опередив членов ЕС, говорится в материале агентства.

Средняя оптовая цена в торговой зоне «Бурштынского энергоострова», функционирующего на западе Незалежной отдельно от Объединённой энергосистемы страны, оказалась самой высокой в Европе — 52,9 евро/МВт-ч. Аналогичная стоимость в самой ОЭ немного меньше — 46,9 евро/МВт-ч. Тем не менее показатели значительно превышают среднюю для ЕС оптовую цену — 34 евро/МВт-ч. На результат исследований почти не повлияли карантинные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), так как они, главным образом, были введены в марте 2020 года.

В итоге сравнимый с Украиной уровень стоимости на электроэнергию оказался выше только у энергозависимой Греции, которая не имеет собственную атомную энергетику, — 50,4 евро/МВт-ч.

Примечательно, что показатели также превысили уровень в 40 евро/МВт-ч, характерный для большинства государств Восточной Европы — Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, Сербии и Хорватии, исключая, по сути, только Словакию. При этом чем западнее страна, особенно на северо-западе Европы, стоимость заметно снижается: ниже всего она в Норвегии (не входит в ЕС) — 15 евро/МВт-ч, слегка больше в Швеции — 16,7 и Дании — 21,2 евро/МВт-ч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что несмотря на продолжающуюся подготовку к строительству газопровода «Сила Сибири — 2», быстрых договорённостей по новому проекту ожидать не стоит, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что «Газпром» и правительство Монголии собираются создать компанию, чтобы оценить экономическую состоятельность новой магистрали.

Между тем упавшие мировые цены на газ не располагают к тому, чтобы вести переговоры с Китаем о возможной стоимости контракта на поставку голубого топлива, полагают аналитики. Кроме того, конкуренция с подешевевшим СПГ может осложнить реализацию проекта.

«Газпром» и правительство Монголии подписали меморандум о намерениях создать специальную компанию, которая займётся разработкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта строительства и эксплуатации газопровода из России в Китай через монгольскую территорию. Речь идёт о магистрали «Сила Сибири — 2», строительство которой обсуждается уже давно.