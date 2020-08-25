Правозащитники собрали свидетельства избиений задержанных на акциях в РБ

https://static.news.ru/photo/5147d5c8-e6cd-11ea-9535-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правозащитный центр «Весна» и Всемерная организация против пыток организовали сбор информации о жертвах жестокого обращения и пыток со стороны силовиков после акций протеста. Они собрали свидетельства избиения больше 450 человек.

Все эти случаи подтверждены фотографиями и видеозаписями, а больше 100 жертв опросили под запись, говорится на сайте «Весны».

Более 6 тысяч человек были задержаны, находились в заключении в течение до 10 суток, и их местонахождение было неизвестно. По меньшей мере, 450 из них были избиты <...>. Эти факты пыток и жестокого обращения являются системными, — говорится в сообщении правозащитников.

Несмотря на многочисленные сообщения, Следственный комитет страны не возбудил ни одного уголовного дела и не задержал ни одного человека, который непосредственно учувствовал в преступлениях против случайных прохожих и участников мирных акций протеста.

«Весна» совместно с Белорусским Хельсинкским комитетом, Международной федерацией прав человека и Всемирной организацией против пыток попросили специального докладчика ООН по пыткам о срочном вмешательстве.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются протесты. Их участники недовольны очередной победой в президентских выборах действующего главы государства Александра Лукашенко. Они считают, что итоги голосования сфальсифицированы. По мнению оппозиции, пост президент должна занять ближайшая соперница Лукашенко Светлана Тихановская, набравшая, по данным ЦИК, 10,09% голосов.

Протесты сопровождались жёсткими задержаниями.

Во время предыдущих акций силовики применяли водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших, как минимум один человек погиб. Позднее акции стали проходить спокойнее, жёсткие задержания прекратились.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минске протестующие устроили флешмоб с импровизированной тюрьмой. Его цель — показать, как содержались задержанные во время демонстраций люди. Участники акции нарисовали на асфальте контуры камеры, рассчитанной на шестерых, и встали туда вместе в количестве 50 человек. Именно столько людей заталкивали силовики в одну камеру из-за нехватки помещений для задержанных на митингах в первые дни протестов.