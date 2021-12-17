Политтехнолога из команды Зеленского обвинили в ксенофобии

Телепрограмма политтехнолога Владимира Петрова, сотрудничающего с командой президента Украины Владимира Зеленского, решением редакционной коллегии была снята с эфира украинского телеканала «Рада». Такой шаг журналисты объяснили проявленной им ксенофобией и нарушением устава СМИ, сообщил источник издания «Страна.ua».

Было редакционное совещание, на котором решили, что оценочные суждения Петрова в эфире противоречат уставу канала. Первая причина отстранения — скандал с высказыванием в адрес бывшего канцлера Германии [Ангелы] Меркель. После сюжета о татуировках свиньи он сказал что-то в духе «а сейчас о настоящем свинстве» и начал говорить о Меркель, — сообщили журналисты.

Кроме данного инцидента с Меркель, редакция «Рады» назвала проявлением ксенофобии слова Петрова об экс-заместителе главы МВД Александре Гогилашвили, недавно лишённого должности из-за скандала после конфликта с сотрудником полиции на блокпосту в Краматорске. По сообщениям СМИ, политтехнолог высказывался о Гогилашвили в стиле «он грузин». В редакции сообщили, что такие вещи недопустимы.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Украину стараются превратить в проект «анти-Россия» — озлобленное, постоянно просящее помощи государство. По словам дипломата, Киев порой действует в ущерб своим интересам, лишь бы это нанесло вред Москве.