Политолог: Минск направит кредит от РФ на укрепление экономики

https://static.news.ru/photo/03279fa2-f75f-11ea-8ef4-fa163e074e61_660.jpg Совет министров Республики Беларусь Фото: pixabay.com

Средства, которые Белоруссия получила от России, будут направлены на реструктуризацию долга и стабилизацию экономики страны, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

В 2020 года Минск должен заплатить по своим внешним обязательствам $3,8 млрд, и российский кредит на $1,5 млрд необходим, чтобы закрыть обязательства, пишет «Экономика сегодня».

Когда говорят «госдолг» — это не значит, что деньги необходимо вынуть из кармана и вернуть. Долг состоит из двух частей — основной части и обслуживания долга. Обязательство состоит из выплаты процентов по месячному и по квартальному графику и возвращения основы долга по определённым долям — тут также устанавливается очерёдность, — отмечает Оленченко.

Он пояснил, что реструктуризация подразумевает пересмотр долей по возвращению кредита с сохранением процента или увеличение сроков по погашению займа. Выдача нового кредита для реструктуризации прежних долгов — это нормальная практика для союзных государств, подчёркивает политолог.

При этом Оленченко уверен, что ЕС в условиях экономического спада на фоне пандемии коронавируса не захочет вводить жёсткие экономические санкции против Белоруссии из-за ситуации в стране, так как у Минска с европейскими соседями налажены тесные экономические связи. Отказ от сотрудничества с Белоруссией поставит страну в ещё большую зависимость от российской экономики, уверяет эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия предоставит Белоруссии кредит на $1,5 млрд. Соглашение было достигнуто в ходе встречи президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Для Лукашенко это был первый зарубежный визит после выборов, прошедших 9 августа. Результаты голосования привели к массовым протестам в Белоруссии, которые продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.