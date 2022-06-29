«Политическая ошибка»: Соловьев извинился перед Азербайджаном Телеведущий Соловьев принес извинения Баку после эфира с представителем Карабаха Бабаяном

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Владимир Соловьев

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед Азербайджаном после эфира с представителем Карабаха Давидом Бабаяном, который во время выпуска «Соловьев Live» жестко высказывался против Баку. Журналист признался, что допустил политический промах, не пригласив представителя азербайджанской стороны в эфир, чтобы сбалансировать позиции.

Я допустил большую политическую ошибку. Это была моя ошибка, что слово предоставил только одной стороне. Это моя ошибка, приношу извинения и готов предоставить эфир азербайджанской стороне, — заявил Соловьев.

Ранее аспирант Дипломатической академии МИД РФ Мурад Мамедов отметил, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку стал свидетельством тесного сотрудничества России и Азербайджана. По его словам, приезд министра продемонстрировал наличие открытых каналов между странами для обсуждения важных вопросов.

Сергей Лавров провёл в Баку встречи не только с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, но и с президентом республики Ильхамом Алиевым. Примечательно, что первые переговоры на высоком уровне после подписанного в феврале союзного документа прошли вслед за визитом министра в Анкару и Ереван.