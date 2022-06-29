Эксперт по международным отношениям оценил визит Лаврова в Баку Эксперт по международным отношениям Мамедов: визит Лаврова в Баку говорит о тесном сотрудничестве России и Азербайджана

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку говорит о тесном сотрудничестве России и Азербайджана, рассказал эксперт по международным отношениям, аспирант Дипломатической академии МИД РФ Мурад Мамедов. Приезд министра демонстрирует наличие открытых каналов между странами для обсуждения важных вопросов, отметил он в разговоре с EADaily.

Визит Сергея Лаврова в Баку можно оценить позитивно в контексте двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Сам факт визита главы МИД РФ в Азербайджан и его встреча с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым показатель тесного сотрудничества между двумя странами, — сказал Мамедов.

Он добавил, что у Азербайджана вряд ли есть предпочтения по выбору формата переговоров с Арменией, страна готова решать необходимые вопросы в рамках любого их них.

Сергей Лавров провёл в Баку встречи не только с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, но и с президентом республики Ильхамом Алиевым. Примечательно, что первые переговоры на высоком уровне после подписанного в феврале союзного документа прошли вслед за визитом министра в Анкару и Ереван. С какими предложениями Лавров прибыл в «восточный Париж» и каких изменений по ситуации в Карабахе стоит ожидать в ближайшее время, разбирался NEWS.ru.