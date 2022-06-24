Лавров в Баку подал надежду Южному Кавказу Москва услышала готовность армянской стороны вести переговоры о мирном соглашении с Азербайджаном

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку, где провел встречи не только со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, но и с президентом республики Ильхамом Алиевым. Примечательно, что первые переговоры на высоком уровне после подписанного в феврале союзного документа прошли вслед за визитом шефа российской дипломатии в Анкару и Ереван. Его турне в закавказские республики состоялось в довольно сложное время — ситуация на армяно-азербайджанской границе в последние дни серьезно обострилась. Хотя в Баку фиксируют положительную динамику, стороны продолжают топтаться на одном месте. Поэтому азербайджанские власти рассчитывают, что Москва сможет приложить активные усилия в установление мира на Южном Кавказе. С какими же предложениями Лавров прибыл в «восточный Париж» и каких изменений по ситуации в Карабахе стоит ожидать в ближайшее время?

Российской стороне, которая отвлеклась на спецоперацию на Украине и проблемы в отношениях с западными коллегами, важно не только подтвердить свою главенствующую роль в карабахском урегулировании, но и стать ключевым игроком в Закавказье. На фоне антироссийских санкций Запада Москва стремится налаживать отношения со всеми, кто готов сегодня сотрудничать. Так, турне Лаврова началось с его визита в Тегеран, где помимо иранской ядерной сделки, ситуации на Украине и в Афганистане уделили особое внимание ситуации в Карабахе и разблокированию транспортных коммуникаций в регионе. Установление более тесного взаимодействия между странами, по словам российского министра, должно помочь «перенастроить экономические связи таким образом, чтобы не зависеть от причуд и капризов западных партнеров».

«Зангезурский конфликт»

Этому вопросу во время переговоров в Баку уделили особое внимание. Алиев высоко оценил работу трехсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, но при этом вновь напомнил о Зангезурском коридоре — пункте принципиального разногласия Еревана и Баку на пути к подписанию мирного соглашения. По словам азербайджанского лидера, за полтора года этот вопрос так и не был решен.

Надеемся, что также будут практические шаги в деле имплементации декларации ноября 2020 года именно в контексте открытия коммуникаций и обеспечения беспрепятственного доступа для азербайджанских грузов и граждан для сообщения с Нахчыванской Автономной Республикой, что является юридическим обязательством армянской стороны, — отметил Алиев.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Ильхам Алиев

Каких-либо официальных заявлений от Москвы по этому вопросу не прозвучало, однако, скорее всего, он также поднимался на переговорах. По крайней мере, Лавров отметил, что привез идеи по организации автомобильного движения между Арменией и Азербайджаном и что уже «вырисовывается общее понимание». По оценкам российской стороны, рабочая группа смогла достичь определенного прогресса и Москва готова помогать дальше.

Мы в соответствии с другими договорённостями готовы предоставлять консультативные услуги в работе по линии двух комиссий, созданных в Азербайджане и Армении для делимитации и демаркации границ. Есть конкретные предложения на этот счёт. Россия будет содействовать этой работе до достижения результата. Надеюсь, что это скоро произойдёт, — сказал Лавров.

Подвижки в вопросах транспортных связей подтверждает и Баку. По мнению азербайджанских экспертов, восстановление дорог через Зангезурский коридор и расширение проекта «Север — Юг» играет на руку Москве, так как связывают ее с Тегераном и Анкарой. Плюс маршрут может привести к экономическому росту стран Южного Кавказа, в том числе и Армении. Только вот в Ереване считают иначе. Армяне выступают категорически против запуска новых коридоров, строительство которых, по их мнению, угрожает территориальной целостности Армении.

Фото: AP Photo/Sergei Grits/ТАСС

Баку хочет мира

Азербайджанская сторона давно закрыла карабахский вопрос и теперь первостепенной задачей ставит заключение мирного договора с Арменией. Глава МИД Азербайджана Байрамов утверждает: как бы сложно ни было, нужно «перевернуть страницу вражды», и Баку к этому готов. Но положительных сигналов со стороны армянских властей азербайджанцы на настоящий момент не видят.

Наше предложение начать работу над мирным соглашением пока остается без ответа, но мы все же надеемся, что это предложение будет принято, — заявил Алиев.

Лавров поспешил успокоить азербайджанскую сторону, заявив, что Москва услышала готовность армянской стороны вести переговоры на тему мирного соглашения с Азербайджаном. По сути, это подтверждают и в Ереване. При этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян выступил с ответными обвинениями в адрес Баку.

Армения не только не отвергла, но и положительно отреагировала на предложение о переговорах по мирному соглашению. В то же время мы предложили Азербайджану начать консультации между министрами иностранных дел по мирному соглашению, но пока не получили ответа. Но Республика Армения подтверждает готовность начать консультации по мирному соглашению, — отметил Мирзоян.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Арарат Мирзоян

По словам Сергея Лаврова, Ереван также готов взаимодействовать с Баку по вопросам делимитации границы и, вероятно, в ближайшее время в Москве пройдет вторая встреча пограничной комиссии.

В настоящее время с обеими сторонами ведутся переговоры относительно даты ее проведения. Я не видел ни от одной из сторон сигналов о том, что они передумали и не хотят участвовать в этой работе, — отметил Лавров.

Впрочем, хотя приверженность к миру стороны демонстрируют регулярно, но на взаимные уступки пока не идут. В Ереване до сих пор утверждают, что карабахский конфликт не урегулирован, а его всеобъемлющее решение должно быть дано в рамках работы сопредседателей Минской группы (МГ) ОБСЕ. Впрочем, Лавров и Байрамов на двусторонних переговорах работу «тройки» даже не обсудили, зато этим вопросом поинтересовались журналисты на пресс-конференции по итогам встречи.

Похороны Минской группы

Мы, в принципе, не обсуждали Минскую группу как таковую, потому что она прекратила свою деятельность по инициативе американских и французских участников. Но процессы постконфликтного урегулирования мы, конечно, обсуждали. И база для этих новых процессов заключается в трехсторонних заявлениях руководителей России, Азербайджана и Армении, — заявил Лавров.

В апреле этого года на совместной конференции со своим армянским коллегой шеф российской дипломатии сообщил, что США и Франция отказались взаимодействовать в подобном формате совместно с недружественной им Россией. При этом представители организации приезжают с официальными визитами в Ереван и подчеркивают готовность содействовать миру в регионе. Такое положение дел создает диссонанс в обществе и вызывает множество вопросов, а также возмущение армян, которые сочли заявления Лаврова «провокационными». По их словам, противостояние России и Запада и отказ Москвы работать в формате «тройки» наносит вред дальнейшему мирному урегулированию конфликта.

Азербайджанскую сторону такие заявления более чем устраивают. Баку не первый год возражает против деятельности МГ ОБСЕ, и даже слухи о ее возрождении «вызывают противодействие» азербайджанской стороны. Выступая на IX Глобальном форуме в Баку, Алиев успел даже попрощаться с «тройкой» навсегда.

Говоря о Минской группе ОБСЕ, могу сказать, что этот институт потерял свое значение. Нужно сказать «Прощай!» этой контрпродуктивной группе, не «Спасибо и прощай!», а просто «Прощай!», так как ей пора на пенсию, — отметил Алиев.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Сергей Лавров и Ильхам Алиев

Байрамов, комментируя работу МГ ОБСЕ, подчеркнул, что после второй войны в Карабахе сопредседателей пригласили в Баку, чтобы поинтересоваться видением их дальнейшей работы, потому как все элементы их деятельности «нашли свое решение». Однако, по словам азербайджанского министра, никаких действенных предложений Баку не получил, а «мирный процесс не может быть заложником формата».

Что касается стараний Брюсселя усилить свою роль на Южном Кавказе, то в выступлении Лаврова в Баку чувствовалась раздраженность инициативами ЕС. За последние полгода при посредничестве председателя Евросовета Шарля Мишеля прошло уже три встречи Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. И достигнутые ранее с Москвой договоренности получили свою реализацию именно после этих переговоров. Однако, возможно, именно это вмешательство Брюсселя активизировало российское посредничество и борьбу за ключевую роль в мирном процессе.

Азербайджанцы в соцсетях с удовлетворением отмечают результаты переговоров. Пользователи обратили внимание даже на терминологию, используемую российским министром. Лавров называет территорию Карабахом, а не Нагорным Карабахом, как предпочитает армянская сторона. При этом в целом то, с чем приехал Лавров в Баку, устраивает азербайджанскую сторону. И это наводит на мысль, что в ближайшее время можно ожидать каких-то конкретных решений на пути к мирному разрешению имеющихся вопросов.

Однако, по словам Баку, на территориях, где дислоцированы российские миротворцы, до сих пор находятся армянские военные. А это является нарушением четвертого пункта трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года. В Баку обеспокоены, что такое положением дел вредит азербайджано-российским отношениям и вызывает раздражение в обществе.