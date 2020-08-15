Передачу россиян Минском назвали недружественным шагом в Киеве

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов осудил отправку в Россию задержанных 29 июля в санатории под Минском граждан РФ.
Заявление представителя СНБО
Украина найдёт время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далёкой стране они не скрывались, — заключил Данилов.
Как передавал NEWS.ru, 14 августа Белоруссия передала России 32 задержанных на территории республики граждан РФ. Ещё один россиянин, имевший также белорусское гражданство, остался под арестом. В российской Генпрокуратуре пояснили, что передача прошла в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи. Прибывшие на родину граждане, которых власти Белоруссии называли участниками ЧВК Вагнера, пройдут двухнедельный карантин.
Добавьте наши новости в избранные источники