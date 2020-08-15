Передачу россиян Минском назвали недружественным шагом в Киеве

https://static.news.ru/photo/32b8bad4-ded8-11ea-a903-fa163e074e61_660.jpg Алексей Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов осудил отправку в Россию задержанных 29 июля в санатории под Минском граждан РФ.

Заявление представителя СНБО опубликовано в Facebook-аккаунте ведомства. Данилов назвал передачу россиян Минском недружественным шагом и заявил, что Белоруссия в этой ситуации приняла неправовое решение, которое не отвечает духу двусторонних отношений. Секретарь добавил, что передача задержанных негативно скажется на отношениях Киева и Минска, так как власти Украины собрали «достаточно доказательств относительно участия бойцов Вагнера в вооружённом конфликте в Донбассе».

Украина найдёт время и возможность, имея доказательную базу, привлекать всех виновных в совершении преступлений на нашей территории к уголовной ответственности, в какой бы далёкой стране они не скрывались, — заключил Данилов.

Как передавал NEWS.ru, 14 августа Белоруссия передала России 32 задержанных на территории республики граждан РФ. Ещё один россиянин, имевший также белорусское гражданство, остался под арестом. В российской Генпрокуратуре пояснили, что передача прошла в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи. Прибывшие на родину граждане, которых власти Белоруссии называли участниками ЧВК Вагнера, пройдут двухнедельный карантин.