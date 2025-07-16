Пашинян: у Еревана и Баку есть разногласия по поводу открытия коммуникаций

У Еревана и Баку по-прежнему сохраняются разногласия по поводу открытия коммуникаций, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он добавил, что хочет превратить республику в транзитную страну с привлекательными условиями, пишет ТАСС.

Сейчас нет конкретного варианта или формулы, чтобы я сказал, что мы очень близки к согласованию. Есть формулы, есть обсуждения. Очевидно одно: мы хотим и готовы превратить Армению в транзитную страну с привлекательными условиями, — сказал Пашинян.