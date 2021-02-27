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Пашинян, Саргсян, Гаспарян: острый политический кризис в Армении

20:09, 27 февраля 2021
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Главная тема этой недели — обострившийся политический кризис в Армении. Генштаб страны вместе с оппозицией требуют немедленной отставки правительства во главе с премьером Николом Пашиняном. Тот, в свою очередь, обвиняет оппонентов в попытке госпереворота и отправляет в отставку видных военных функционеров. В столице проходят масштабные акции протеста, противники действующей власти строят баррикады и разворачивают палатки у здания парламента. С чего всё началось, к чему может привести и при чём здесь «Искандеры»? Обо всём этом — в материале NEWS.ru.

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